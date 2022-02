La liqueurs et spiritueux Gabriel Boudier rejoignent les vins Famille Piffaut (Veuve Ambal, Rivarose...)

L

a famille Piffaut, propriétaire de 280 hectares de vignes en Bourgogne, annonce son rapprochement avec François et Yves Battault, propriétaires de la maison Gabriel Boudier, fabricant de crème de cassis de Dijon et de spiritueux.

Regroupant les maisons Veuve Ambal, Prosper Maufoux, André Delorme en Bourgogne et Rivarose en Provence, la famille Piffaut étend son champ d’activités vers les spiritueux et liqueurs à travers cette prise de participation. « Celle-ci aboutit à la création d’un nouveau pôle, Famille Piffaut Vins et Domaines (FPVD), au sein duquel François et Yves Battault deviennent actionnaires », avance un communiqué.

Synergies commerciales

Ces derniers intègrent le conseil de surveillance du nouvel ensemble, présidé par Eric Piffaut, « et accompagneront, en tant que directeurs généraux de Gabriel Boudier, l’intégration de l'entreprise au sein du nouveau groupe ». Ils quitteront cette direction générale au bout d’un an, pour laisser la main au président du directoire de FPVD, Aurélien Piffaut, qui prend également la présidence de la maison Gabriel Boudier. Il sera alors entouré de « Claire Battault, 4ème génération, et de l’équipe dirigeante actuelle, qui ont contribué à développer l’entreprise au cours des dernières années », ajoute le communiqué.

Le groupe FPVD devient de fait « un des principaux pôles de vins et spiritueux en Bourgogne », et met en avant « des synergies commerciales et marketing entre l’univers des grands vins et Crémants de Bourgogne, des liqueurs de fruits et des spiritueux premium ». Des synergies opérationnelles seront également mises en place.

Caractère familial préservé

Pour les deux familles, « l’atteinte d’une taille significative supérieure à 100 millions € permet de construire une véritable alternative sur certaines niches face aux grands acteurs du secteur ». Les dirigeants des deux groupes se félicitent enfin « d’une opération qui préserve l’indépendance et cultive le caractère familial du nouvel ensemble tout en lui donnant les moyens d’un fort développement ».