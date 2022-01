CJW accueille les vins Bonfils et leurs ambitions en GD

P

our renforcer la présence de leurs vins en grande distribution (GD), les Domaines Bonfils rejoignent le réseau de force de vente nationale CJW. Par ce partenariat, la famille vigneronne languedocienne entend changer de braquet pour densifier sa présence dans les points de vente de GD sur l’ensemble du territoire.

« Nous nous sommes longtemps arrêtés à la négociation commerciale avec les centrales d’achat, avant de comprendre l’immense valeur ajoutée d’échanges directs avec les chefs de rayon sur les besoins de chaque point de vente », détaille Laurent Bonfils, à, la direction du groupe éponyme.

« Être référencé auprès des centrales d’achat n’est plus suffisant pour assurer une présence massive dans les points de vente. S’assurer du placement et du positionnement des vins en rayon, organiser des opérations de promotion et de mise en avant en fonction des besoins de chaque point de vente est notre travail au quotidien », valide Martial Bruneau, directeur commercial de CJW.

3 000 magasins visités

Cette structure de force de vente, qui compte 31 collaborateurs sur le terrain dont 22 chefs de secteur, rassemble ses trois membres fondateurs (Cellier des Dauphins, Jaillance, Wolfberger), ainsi que la maison Veuve Ambal, devenue associée en 2020. CJW assure la visite régulière de 3 000 magasins pour promouvoir la mise en avant de plus de 30 millions de cols. « Derrière ces structures coopératives ou propriétaires, c’est le travail de plus de 5 000 vignerons que nous promouvons », poursuit le directeur commercial. L’arrivée des domaines Bonfils et ses 17 propriétés pour 1 600 ha de vignobles en Languedoc ne vient que renforcer cette mise en valeur de la production.

“Tout est parti d’un constat avec notre vin du Château Vaugelas”, analyse Laurent Bonfils, “huit mois après avoir négocié sa distribution dans 1 600 points de vente, il n’était effectivement présent que dans 300 d’entre eux. Il nous fallait réduire le temps qui sépare la négociation commerciale avec les enseignes de la mise en rayon. C’est une question de visibilité pour nos vins autant que d’efficacité commerciale pour nous et nos clients”.

Les gammes des Châteaux languedociens de Vaugelas, Millegrand, Capitoul, l’Esparrou et du Domaine de Cibadies seront portées par le réseau CJW auprès de la GD.