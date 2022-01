L

e pari est audacieux. Dans la déferlante d’annulation et de report, des irréductibles maintiennent le cap : Wine Paris – Vinexpo mais aussi le salon de l’agriculture ne modifient pas leurs dates. Malgré les pressions qui ne manquent pas de se manifester, Comexposium, organisateur des deux grands rendez-vous, affiche sa fermeté, sa confiance, son entêtement. C’est un pari audacieux mais qui pourrait bien s’avérer gagnant. Être le seul salon business en ce début d’année est forcément un avantage pour que le salon soit the place to be. Les achats de vin se font en début d’année, pas à la fin du printemps. De quoi remettre la France au cœur de l’échiquier du commerce du vin, le challenge que s’est fixé Wine Paris à sa création. Ce défi, nombreux sont ceux qui l’avait embrassé, même si, on voyait mal comment la France pouvait s’imposer à nouveau devant le massif salon allemand. C’est une fenêtre de tir inespéré qui se présente à Wine Paris-Vinexpo pour prendre un élan décisif et s’affirmer. Reste que la période est incertaine et que l’on ne sait comment se présentera l’année 2023. Que les temps changent et que les règles de fair-play entre salons sont semble-t-il rebattues. Il risque d’y avoir davantage de férocité dans les années qui viennent…