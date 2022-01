Des carnivores aux végétariens, les Français accordent mets et vin

A

lors que les sondages s’accumulent en ces temps d’élection présidentielle, il est un sujet qui n’est pas clivant pour la société française : la place du vin à table. D’après le sondage réalisé par l’institu Ifop auprès de 5 107 personnes fin 2021*, « plus de 7 personnes sur 10 jugent qu’un repas de qualité est la meilleure occasion pour consommer du vin » indique un communiqué de Vin & Société. Reprenant les sept profils culinaires créés lors d’une précédente campagne de communication (Traditionista, BBQ Master, Gastronomaniac, Street-Lover, Apéritivore, Bec sucré et Veggie gourmand), l’étude « constate un véritable attachement au vin qui transcende les spécificités de chacun ».

Répartissant les sondés dans ces sept familles d’approximativement 300 personnes (avec une majorité de 38 % de l’échantillon de "traditionista" adeptes de petits plats traditionnels, 15 % de "gastronomaniac" recherchant des bonnes tables, 12 % de "bec sucré" privilégiant les desserts et 12 % de "BBQ Master" favorisant les viandes), le sondage note que la part de consommateur de vin varie de 71 % pour le profil "veggie gourmand" (les végétariens et végétaliens) à 90 % pour le "gastronomaniac" (les consommateurs « friands de bonnes tables »). Sachant qu’en matière de marge d’erreur, l’Ifop indique que « dans le cas d’un échantillon de 300 personnes, la marge d’erreur est égale à 3,5 points ».

En France, on savoure avant tout le vin lors d’un repas

« Il y a une véritable centralité du vin dans le rapport à l’alimentation, et dans notre rapport à la table, et ce, que l’on soit végétarien ou amateur de plats traditionnels » indique dans un communiqué Samuel Montgermont, le président de Vin & Société. Ajoutant qu’« en France, on savoure avant tout le vin lors d’un repas, pour qu’il s’accorde bien avec les plats qui seront dégustés, comme le montre notamment le fort intérêt pour les accords mets-vins » (67 % des "gastronomaniacs" et 63 % des "traditionistas").

* : Du 24 novembre au 8 décembre 2021, sur un échantillon « représentatif de la population âgée de 18 ans et plus ».