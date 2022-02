La mobilisation de ce domaine pour son ouvrier agricole sans papiers a payé

S

abrina Lachal et son père ont bien fait de se battre pour leur ouvrier Ivoirien sans papiers.

Ayant récolté 40 000 signatures sur le site de pétitions Change.org, le soutien public de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA), celui de Patrons Solidaires, et celui de la presse, les vignerons ont convaincu la préfecture du Vaucluse de revenir sur sa décision de renvoyer Mocktar Sadigou dans son pays d’origine.

Bien que titulaire d’un CDI d’ouvrier depuis 2019, le jeune homme avait reçu début novembre « obligation de quitter le territoire français ».

Une douche froide pour le propriétaire du domaine La Castelette, à la Tour-d’Aigues, dans le Vaucluse, et sa fille, heureux de l’avoir à leur côté pour les aider au quotidien.

Un déchirement pour l’ouvrier aussi, fier de récolter le fruit de parcelles qu’il avait lui-même plantées et qui racontait début janvier au Média Brut que l’Etat « enterrait quelque chose » de lui.

Un soulagement

Ayant réexaminé les nouveaux éléments apportés au dossier lors d'un recours gracieux, la préfecture a finalement décidé de régulariser la situation de Mocktar Sadigou.

Un vrai soulagement pour Sabrina Lachal, qui va reprendre le domaine et a besoin d’un salarié permanent en qui elle a entière confiance. « Je n’y arriverai pas seule et j’ai du mal à imaginer qu’on puisse me dire en connaissance de cause et des difficultés du monde agricole à recruter et à faire reprendre les exploitations suite au départ en retraite de toute une génération que notre demande n’est pas fondée » expliquait la vigneronne aux journalistes de Brut.