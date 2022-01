1 777 â‚¬ le champagne cÃ©lÃ©brant le 777Ã¨me but de Cristiano Ronaldo

n

« Le Champagne Elma Aveiro, pour écrire son histoire nouvelle, devait débuter par la plus belle des pages : celle de l’amour fraternel, sincère, fidèle » peut-on lire sur le site de la nouvelle marque de champagne Elma Aveiro. Crée par la sœur de Cristiano Ronaldo et son associé Dylan Rodrigues, la première cuvée coup de com’ « The 777 goals » promet un succès auprès des fans de l’attaquant portugais.

Un choix stratégique

Au programme, 777 bouteilles numérotées (on peut choisir sa bouteille en fonction de son but préféré) produites par la maison de Champagne Clément Victor à Janvry pour la marque Elma Aveiro. Il s’agit d’un assemblage 50% pinot noir et 50% chardonnay, brut tradition, du millésime 2016. Le tout enveloppé dans un bel écrin… pour 1 777 €. Un prix d’or pour le ballon d’or !