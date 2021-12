Trois domaines par jour ont disparu sur la décennie

Viti Le 17 décembre 2021 à 14:58:22

Être agriculteur aujourd'hui, c'est être capable d'exploiter et de valoriser son produit, dans un monde globalisé où les produits arrivent de partout, gérer ses coûts, et les demandes des clients exigeants car la concurrence existe! Il faut être polyvalent, multi-tâche, quand dans une grande entreprise il y a des commerciaux, du personnel administratif, un responsable des ressources humaines, un responsable marketing, un comptable, etc On a longtemps fait croire aux agriculteurs que le volume suffit à vendre, ce qui était vrai avant, sauf que nous sommes maintenant en surproduction! Face au volume, le petit agriculteur doit miser sur la qualité de ses produits, avoir des clients qui comprennent et achètent cette qualité à un prix raisonnable plutôt qu'un produit standardisé ou de la malbouffe. Le consommateur doit être éduqué, mais on ne doit pas non plus le prendre pour un p***** Enfin, l'agriculture demande beaucoup d'investissements en temps et en énergie. Les anciennes générations y consacraient leur vie, comme les professionnels de santé dont le métier était une vocation. Le monde a changé.

Reg Le 17 décembre 2021 à 13:52:34

Les terres agricoles ne sont pas des puits sans fin, les mairies accaparent sans scrupules,tous les jours des hectares, pour leur soi disant développement, qui n'est pourtant que du béton et goudron anarchique. Tout cela manque aux installations, et de plus, les meilleures terres ont toujours été à proximité des villes et des villages. Ensuite, les plus puissants s'accaparent en agrandissement, le peu de parcelles qui se vend.