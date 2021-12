2021, année record pour le marché du vin fin

S

i la découverte du variant Omicron empêche le monde de se défaire de la pandémie de covid pour le moment, les échanges de vins fins ont continué à générer des rendements réguliers, tout en offrant le plaisir de la dégustation aux amateurs et aux investisseurs en ces temps difficiles. Plateforme d’échanges de vins fins basée au Royaume-Uni, Liv-Ex a révélé dans un rapport que l'indice Fine Wine 100, qui suit l'évolution du prix des 100 vins les plus échangés, a dépassé son pic décennal en 2021. L'indice a augmenté de 2,7 %, même après que l’émergence du nouveau variant Omicron ait secoué les marchés boursiers en novembre. L’année 2021 se présente ainsi comme l'année la plus performante pour le marché secondaire des vins fins.

2021 sera également marqué par le nombre de transactions, qui atteint un niveau record. En effet, le nombre de vins échangés s’élève à 11 452, soit 10,5 % de plus qu'en 2020 et près de sept fois plus qu'il y a dix ans. Parallèlement à cela, le Liv-Ex 1000, qui suit les vins du monde entier, a progressé pendant 18 mois consécutifs. Le Liv-Ex 50, qui suit uniquement les performances des Premiers Crus, a également augmenté pendant chaque mois de cette année.

Quid de 2022 ?

Enfin, le rapport démontre par ailleurs que le vin fin s’est avéré être un meilleur placement que plusieurs marchés boursiers classiques, notamment le FTSE 100 et le Dow Jones, ainsi que l'or. Reste à savoir si cette tendance haussière se poursuivra avec le retour probable de mesures fiscales et monétaires plus strictes l'année prochaine.