Des vins du Languedoc livrés aux États-Unis à la voile

’était le 10 novembre dernier, 1 200 bouteilles de château Maris, 1er domaine européen certifié BCorporation, prenaient la mer sur le voilier cargo Grain de Sail. Direction les États-Unis. Le 3 décembre les vins arrivaient à bon port à New York. Pour château Maris, une marque de Cordier by Invivo, cette initiative répond à une double exigence : d’une part répondre à l’intérêt des américains pour des vins plus engagés. Château Maris est implanté aux ÉtatsUnis depuis les années 90. C’est aujourd’hui un domaine très ancré sur la côte Est et dans la région de New York qui accompagne notamment l’émergence d’une gamme de vins bio et écoresponsable. D’ici cinq ans, selon l’étude de SudvinBio menée en 2019, la consommation américaine de vins bio devrait augmenter de 14,3 % pour atteindre 8,7 millions de caisses.

D’autre part, le château Maris a cherché se positionner sur un transport de marchandise plus respectueux de l’environnement, dans un contexte de congestion du trafic maritime. Les vins de ce château languedocien ont donc choisi Grain de Sail, l’armateur d’un voilier cargo qui vogue deux fois par an vers l’Amérique. Un type de transport décarboné, plus respectueux de l’environnement, car il dégage dix-sept fois moins de CO2 par tonne qu’un porte conteneur.

D'autres initiatives

Pour rappel, Hennessy s’est aussi engagé à utiliser le principe du "cargo voilier" que va concevoir un armateur nantais, pour une partie du trafic vers les Etats-Unis, avec la volonté de réduire fortement l'impact environnemental. Le cargo à voile Neoline, propulsé principalement par l’énergie propre et renouvelable du vent, doté de 4 200 m² de voile, embarquera 4 millions de bouteilles de Cognac de Saint-Nazaire à Baltimore. La mise en service du premier cargo à voile est attendue en 2023, entre Montoir et Baltimore.

De son côté, Martell Mumm Perrier-Jouët, conjointement avec Pernod Ricard Amérique du Nord, devrait réaliser ses premières exportations en voilier-cargo en direction des États-Unis également en 2023. En s’appuyant sur l’énergie éolienne pour exporter plus de 400 000 bouteilles par an de Cognac et de Champagne vers New York, Martell Mumm Perrier-Jouët devrait économiser plus de 30g de CO2 par bouteille.