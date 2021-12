5 nouveaux cépages résistants sur la table du CTPS

A

rtaban, Voltis, Floréal et Vidoc vont avoir de la compagnie. 5 nouvelles variétés résistantes à l’oïdium et tolérantes au mildiou vont passer devant la commission viticole du CTPS ce 8 décembre pour inscription. Ces trois variétés rouges et ces deux variétés blanches présentent une résistance au black-rot. Elles sont équipées de gènes de résistances polygéniques.

Classement imminent

Le Conseil spécialisé de FranceAgriMer devra également statuer pour les classer avant que la procédure ne soit complète et que le matériel végétal puisse être utilisé par les producteurs. Ce classement est également imminent, assure l’Institut français de la Vigne et du Vin.

En parallèle de cette procédure d’inscription et de classement, la recherche continue. Le programme Resdur 3 devrait livrer de nouvelles variétés avant que les 30 à 40 variétés issues des programmes à finalité régionale aboutisse à l’aube des années 2030. Ces dernières variétés sont très attendues car elles seront très proches des variétés actuellement cultivées, la résistance et/ou la tolérance aux maladies en plus !