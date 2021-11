Claas lance de nouveaux tracteurs Nexos dans l'air du temps

C

laas profite du salon Sitevi pour montrer la nouvelle mouture de son tracteur spécialisé Nexos. Fin de partie pour la dénomination VE, VL et F. Elle fait place désormais aux S (1 mètre de large), M et L. Si le plus petit des modèles, le 210, ne connaît pas de changements, les 220 et au-delà montrent de nouvelles lignes et de nouveaux équipements. A commencer par un plancher plat ! Le confort va forcément s'en ressentir. Pour cela, Claas appose une nouvelle transmission mécanique à 3 gammes et 5 vitesses, avec "un meilleur étagement des vitesses, selon Armelle Budnik, chef produit des Nexos. Et au final on gagne 400 kg de PTAC de +", ajoute-t-elle.

Le viticulteur intéressé a alors le choix entre 3 boîtes : 15/15 avec inverseur mécanique, 30/30 avec doubleur ou bien la boîte "revershift twinshift" 30/15 avec débrayage électronique au volant. Ces deux dernières possibilités de boîte permettent de rouler dans un nouveau mode route 40 km/h Eco à 1700 tr/min. Ce qui permet de moins consommer et de diminuer le bruit en cabine.

Extension de gamme

Dans le détail, la nouvelle gamme se décline en modèle 210, peu modifié donc, et en 3 autres modèles : 220, 230 et 240, pour respectivement 85, 92 et 103 ch max. Cela grâce à un moteur FPT 4 cyl. de 3,6 l de cylindrée. Et ce n'est pas tout. Claas ose l'extension de gamme spécialisés vers un modèle encore plus puissant : le 260 ! Pas moins de 120 ch de puissance maxi avec ce dernier né.

Les nouveaux Nexos sont prêts à accueillir les viisteurs du Sitevi.

Nouveau style

Côté style, les nouveaux Nexos "héritent de la forme en Y sur les capots latéraux que l'on connait sur les moissonneuses batteuses Tryon et Lexion, décrit Armelle Budnik. Le dessus est plus plat que les anciens Nexos". La cabine a aussi une nouvelle forme, notamment au niveau du toit, pour intégrer les organes de filtration des catégories 2 à 4. Tout n'est donc pas question uniquement de style. D'ailleurs les modifications sous le capot sont le résultat de l'intégration de dispositifs antipollution SCR. Pour faire de la place pour l'AdBlue, le réservoir à carburant est déplacé sous la cabine. La batterie est déplacée et atterrit sous le capot. Il faut compter 75 l de GNR embarqués en version S, 100 litres pour les autres gabarits.

Performances

Le relevage arrière affiche, selon Claas, une capacité de levage de 3,1 tonnes, quelle que soit la version. Deux possibilités pour la prise de force arrière, la choisir en 540, 540eco ou 540, 1 000. Deux circuits hydrauliques au choix : 60 ou 87 l/min. Dans ce dernier cas relevages et distributeurs sont des circuits indépendants. Les Nexos ont jusqu'à 4 distributeurs hydrauliques arrière et 6 avant, 8 en option. Les Nexos basculent en feux de travail LED. Sur le toit, 4 avant et 4 arrière ; et deux au niveau du capot. Une caméra à l'arrière peut donner une visibilité confortable sur l'outil. Le tableau de bord est maintenant en couleurs. Enfin, la console à droite du conducteur est redessinnée.

Claas commercialise des tracteurs spécialisés depuis 35 ans. Pas moins de 10 000 unités sont sorties de l'usine de Rovigo, en Italie, depuis 2005. La dernière génération de Nexos datait de 2016. Entre-temps, le constructeur allemand a apporté du confort avec un pont avant suspendu Proactiv en 2018. Que l'on retrouve sur ces nouveaux Nexos.