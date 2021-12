La viticulture échappe à des horaires restrictifs de traitement

VignerondeRions

Le 22 novembre 2021 à 23:26:56

Le préfet interdit de travailler entre 23 h et 5 h, les abeilles entre 5h30/6h et 20h/20h30 en juin. Entre l'humidité du matin et le vent en soirée... Ca va devenir plus simple de gagner au Loto que de trouver un créneau pour traiter.