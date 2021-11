Tout ce qu'il faut savoir pour exporter vos vins en Pologne et Ukraine

D

iffusé ce 10 novembre, le treizième épisode de la météo des marchés réalisé en partenariat avec Business France vous propose d’abord le point sur les dernières tendances des marchés export avec Adrien Boussard de Business France. Deux opérateurs experts de l’export échangent ensuite sur les opportunités de ces marchés : Ewa Pariselle, la fondatrice et directrice depuis une dizaine d’années de Winnice Francji, à Cracovie, et Olivier Duffour, le fondateur de l’importateur et distributeur Vinolioub, basé à Kiev depuis une quinzaine années.

Important essentiellement des vins français, les deux opérateurs témoignent de contraintes partagées (notamment sur les rubans nécessaires à l’importation), de mêmes évolutions de marchés émergents (d’un consommateur au goût sucré à la demande de vins secs, tout en ayant des craintes sur l’acidité) et de conseils incontournables pour s’implanter durablement (s’entourer et être présent sur les marchés). Leurs témoignages sont à revoir ici :

