E.Leclerc en appelle aux jeunes vignerons pour moderniser sa foire aux vins

P

remière pour l’enseigne E.Leclerc (600 magasins et drives en France) : un appel d’offre est ouvert aux vignerons de moins de 35 ans ou installés depuis moins 5 ans pour être sélectionnés dans la Foires Aux Vins (FAV) d’automne 2022 (celle 2021 s’achevant dans les dernières centrales). « Nous avons l’envie d’aider des jeunes à se lancer en cette période difficile » explique Cyril Mondon, l’adhérent chef de marché vins et effervescents pour E.Leclerc. Le propriétaire de l’hypermarché de Rouffiac-Tolosan (Haute-Garonne) précise que l’enseigne « a toujours travaillé avec des vignerons, rencontrés sur le terrain, on les met de plus en plus en avant depuis deux à trois ans » dans les catalogues des FAV.

La préselection se fera sur dossier, avec le respect des critères d’âge ou d’installation, mais aussi sur les volumes disponibles. Afin d’assurer une distribution nationale, le plancher avoisinerait 20 à 25 000 bouteilles disponibles pour qu’une cuvée puisse être candidate, même si des cuvées de niche pourraient être retenues avec moins de cols. Les candidatures retenues verront ensuite leurs échantillons dégustés à l’aveugle. E.Leclerc axe sa sélection sur des vins tranquilles en bouteilles sur toutes les couleurs (rouge, blanc et rosé), mais des vins effervescents pourraient aussi être sélectionné. « En fonction des sélections, on verra le nombre de vignerons que l’on sélectionnera, entre 5 et 10 » indique Cyril Mondon, pour qui l’essentiel est d’ouvrir la sélection de la FAV du leader du secteur.

Accès à la sélection

« Il n’y a pas de sélection par cooptation, nous ouvrons l’accès à la sélection E.Leclerc » souligne l’adhérent chef de marché vins et effervescents, qui reconnaît qu’un frein aux candidatures est l’image de la Grande Distribution (GD) : « certains peuvent avoir peur de la GD et se dire que ce n’est pas fait pour eux en termes de prix et volumes. Mais pour la foire aux vins nous cherchons le rapport dégustation/qualité/prix et ne discutons par le prix ! » martèle Cyril Mondon, qui souhaite non seulement rajeunir ses fournisseurs, mais aussi sa clientèle.

« Le marché de la bière prend de l’ampleur pour les jeunes qui consomment moins de vins. Pour les reconquérir, nous allons mettre de jeunes vignerons en face de client jeunes » souligne l’adhérent, qui invite les candidats à s’inscrire avant le 12 décembre 2021 (en sollicitant l’adresse contact.vignerons@e.leclerc).