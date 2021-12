Ce vignoble affiche ses engagements durables sur un papier Ã  semer

P

lanter de petites graines. Pour valoriser ses actions autant que sensibiliser les consommateurs, les vignobles de la famille Fabre (cinq domaines languedociens produisant 1 million de cols) communiquent leurs engagements pour lutter contre le changement climatique sur un papier à semer. Glissée dans les cartons de la cuvée Lux 2020 du château de Luc (cuvée bio commercialisée 10,60 € TTC), cette feuille de graines aromatiques est à planter après lecture des actions réalisées par le vignoble familial (30 ans de certification bio, plantation de haies, installation de panneaux photovoltaïques et d’éoliennes…) et de celles visées (isoler les caves, passer à l’électrique pour les véhicules de transport et de travaux agricoles, atteindre la neutralité carbone…).

« Le déclencheur a été notre adhésion à la Convention des Entreprises pour le Climat (réunissant 150 entreprises sur 8 sessions pendant un an) » explique Clémence Fabre, la directrice marketing et export des vignobles familiaux, qui cherche à insuffler le fruit de ces réflexions à ses salariés et ses clients. « Nous souhaitons que cette cuvée soit le lien entre notre programme 2030 pour le climat et vous » indique la feuille à semer, ajoutant qu’il reste désormais « un travail à mener ensemble pour accompagner les modifications profondes de notre environnement ».