Biotalys développe une nouvelle génération de biocontrôles

iotalys est une jeune société, créé en 2013, suite à un spin-off du VIB (Institut flamand de biotechnologie). Son siège est à Ghent en Belgique. Sa spécialité ? Le développement de produits de biocontrôle à base de protéines anticorps, grâce à une plateforme dédiée. Pour cela, elle utilise une nouvelle technologie qu’elle nomme « Agrobody Foundry ». Concrètement, le VIB a découvert que les lamas ont un système immunitaire très performant.

Dès qu’ils sont infectés par un virus, une bactérie ou un champignon, ils développent très rapidement et en très grande quantité des anticorps spécifiques. Biotalys utilise cette capacité qu’ont les lamas pour screener les protéines anticorps les plus efficaces contre les bioagresseurs des plantes. Elle a ainsi aujourd’hui 8 produits en cours de développement : 6 biofongicides, 1 bioinsecticide et 1 biobactéricide.

Performances intéressantes

Le plus avancé est un biofongicide (qui devrait s’appeler EVOCA) et qui cible l’oïdium et le botrytis de la vigne (et des cultures sous serre comme la fraise, la tomate, les cucurbitacées). Biotalys espère son homologation en France en 2024 pour une utilisation en 2025. Il agit par contact, en préventif et s’utilisera en programme. Les premiers essais montrent des performances intéressantes avec une efficacité selon Biotalys qui se situe entre celle des produits de biocontrôle actuels et les produits conventionnels. L’avantage est qu’il est sans risque de résidus et n’a pas d’impact sur l’environnement. A suivre…