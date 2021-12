4 nouvelles tÃªtes aux Ã©quipes commerciales de Producta Vignobles

C

e sont quatre nominations qui viennent s’ajouter à la force commerciale du groupe coopératif Producta Vignobles, qui représente 2 500 adhérents sur 20 000 hectares pour 18 millions de cols produits par an (distribuées à 100 % en GD pour la France et à 75 % en GD à l’export). A commencer par Thomas Legaillard, un ancien de la société Bernard Magrez, arrivé en septembre dernier au sein de Producta Vignobles en tant que directeur grands comptes France. Il remplace son prédécesseur parti à la retraite.

De son côté, Brieg Lemétayer, fort de ses quinze ans d’expérience du marché chinois, prend le poste de responsable export Chine. Une création de poste qui vient renforcer l’équipe Asie. Stéphanie Monteau devient responsable marketing & communication, elle œuvrait sur la partie communication tout en développant des actions marketing, notamment en menant le partenariat avec David Hohnen, winemaker australien à l’origine de Cloudy Bay, qui a lancé la gamme Bdx Révolution. Dans la foulée, Céline Lerebour devient chef de produit.

Gamme

Une équipe commerciale renforcée qui va accompagner les marques phares telles que Mission Saint Vincent, et ses 800 000 cols, qui a été déclinée en BIB Bio cette année, tout comme Monsieur de Cyrano, sorti en Bio également en 2021, qui va voir sa gamme étendue en 2022 avec un Bergerac moelleux et un Bergerac rosé. Les premiers référencements sont en cours. De son côté château Haut-Biraud, un Bordeaux rouge Bio, mis sur le marché en 2021, va passer sous Demeter sous peu. Enfin, la gamme Bdx Révolution avec son Bordeaux blanc 100 % sauvignon, son Bordeaux rouge (85 % merlot, 15 % malbec) écoulés à l’export, va se doter d’un rosé et d’un mono cépage malbec. "Nous allons partir à la conquête du marché français avec un lancement chez Monoprix" indique Stéphanie Monteau.