Le gel fait son retour dans les vignobles de Champagne et du nord de la Loire

ivement les Saints de glace ! Ce mardi 27 avril, Basile Pauthier, chef de projet agrométéo au Comité Champagne, s’inquiétait de voir le gel faire son retour dans la région, d’autant que la vigne est désormais à un stade phénologique plus avancé.

Serge Zaka, expert du sujet chez ITK confirme un risque jusqu’au 6 mai. « Ce matin du 28 dans la Marne, il a fait jusqu’à -2,9°C à Mourmelon le Grand, -1,4°C à Reims, et -1,1°C à Valmy. Le risque s’étent jusqu’au 6 mai avec une prévision très incertaine mais potentiellement dévastatrice pour le vignoble ce dernier jour ».

La France divisée en deux

La France est divisée en deux, avec de l'air frais au nord, et de l'air doux au sud. En fonction du vent et de la nébulosité, les vignobles au nord de la Loire pourraient être concernés. Serge Zaka signale en plus des gelées locales, entre 0 et -2°C, dans les Pays de la Loire et en Bourgogne.