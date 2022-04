Soufflet Vigne lance la plateforme digitale Vitivalor

S

oufflet a lancé lors du Sitevi Vitivalor, sa plateforme digitale en PWA (Progressive Web Apps). « Il s’agit d’une plateforme ouverte qui agrège différentes solutions digitales du marché. Et derrière grâce à notre équipe technique, nous apportons un vrai conseil. C’est ce qui fait notre force, comparé aux solutions déjà existantes sur le marché. Nous sommes persuadés que Vitivalor sera La plateforme de référence en vigne », a insisté Thierry Berger, le directeur général de Soufflet Vigne, le 26 novembre lors d’un point presse sur le salon.

Des services gratuits et d'autres payants

Sur cette plateforme, Le viticulteur a accès aux services proposés par Soufflet. Certains sont gratuits comme les prévisions météo à trois et sept jours pour la commune de son choix, les radars de pluie sur 5 h, les bulletins techniques, les rappels administratifs, la cartographie de ses parcelles. D’autres sont payants comme par exemple Vitirisk, un OAD qui évalue le risque de mildiou. Mais le viticulteur a aussi accès à des services proposé par d’autres entreprises.

« Vitivalor est une place de marché qui rassemble en un seul lieu les meilleures offres de conseils et de services proposées par les différents acteurs au service de la filière viti-vinicole », assure Soufflet Vigne.

Partenariat avec Felco

Soufflet Vigne vient ainsi de nouer un partenariat avec Felco et intègre en exclusivité l’application Digivitis au sein de sa plateforme. Digivitis est un outil de géolocalisation qui comprend un bracelet et une application en ligne. Grâce à l’application le viticulteur peut créer des tâches – par exemple un traitement fongicide – Il renseigne les parcelles qu’il faut traiter, le produit qu’il va utiliser, la dose puis il choisit le pulvérisateur avec lequel le traitement doit être opéré et enfin il attribue la tâche à un salarié. Ce dernier reçoit l’ordre de tâche à effectuer sur son bracelet Digivitis. Quand il démarre le traitement, il démarre son bracelet et l’arrête quand il a terminé. Cela permet de suivre en temps réel l’avancée de la tâche et d’en assurer la traçabilité.

Le bracelet Digivitis permet aussi de collecter et d’enregistrer des données de terrain comme l’observation de symptômes, la notation des pieds manquants…

« Avec Vitivalor, nous avons pour ambition d’héberger les solutions d’acteurs de tout ordre. Nous avons d’autres modules dans les tuyaux. Ce sont des partenariat gagnant-gagnant », a assuré Thierry Berger.