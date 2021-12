4

40 hectares, la terre et le cultivateur, le long-métrage réalisé par Peg Puig vient de remporter la vingt-sixième édition du festival Œnovidéo. Du 13 au 16 juin derniers, le rendez-vous cinéphilique de la filière vitivinicole s’est tenue au Mucem de Marseille, départageant 37 finalistes après 144 candidatures. Ayant remporté les suffrages du jury, le documentaire de Peg Puig met en images et témoignages le lien à la terre de 10 vignerons catalans du Penedès. « Ils font tous le même travail, mais on découvre qu’il existe un monde qui rend unique chaque témoin » explique le résumé du film, qui défend « la conviction que le meilleur avenir de la planète passe par la survie de nos agriculteurs ».

Des cépages interdits au vin nature

Parmi les 13 autres lauréats du festival Œnovidéo 2019 (voir encadré), on note que le prix du meilleur long-métrage est décerné au documentaire français Vitis prohibita - Le retour des cépages résistants de Stéphan Balay, qui défend la reconnaissance réglementaire des six cépages hybrides interdits en France (cliquer ici pour en savoir plus).

Le prix du meilleur court-métrage est remporté par le reportage italien Vinum insulae de Stefano Muti, sur une expérience d’immersion de raisins dans l’eau de la mer Méditerranée avant de les vinifier, sur l’île d’Elbe, selon une technique de la Grèce antique. Déjà primé par le jury de Vin et Société, le court-métrage La vie sous le bouchon de Serena Porcher-Carli et Vincent Zanetto a gagné le trophée du meilleur film destiné aux professionnels. Le public a remis son prix à Wine Calling - Le vin se lève, le film manifeste de Bruno Sauvard pour le vin nature.