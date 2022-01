Comment gagner un ticket pour la Silicon Valley ?

I

l ne reste plus que quelques jours avant de pouvoir s’inscrire aux Prix nationaux vin et numérique. Les candidatures sont ouvertes entre le 11 et le 30 septembre et à déposer auprès de The Bridge, l’accélérateur de la French Tech Culture. Nouveauté 2017, ce concours lance trois prix. Le premier prix, créé avec le concours du Crédit agricole Alpes Provence, sera attribué à une start-up jugée la plus « innovante ». Il s’agit de deux semaines de formation au Go ToMarket américain dans la Silicon Valley et la Napa Valley. Dispensée par la French american chamber of commerce de San Francisco, elle mettre au lauréat de mieux appréhender le marché américain et son écosystème.

Les IGP Méditerranées partenaires

Le second prix vise à récompenser une start-up innovante liée à la production de vin. Partenaires de ce prix, les vins IGP de Méditerranées présenteront la start-up aux professionnels du secteur lors de l’assemblée générale de l’interprofession, mais aussi dans le vignoble pour une tournée de démonstration. La lauréate remportera également une adhésion à Terralia et pourra ainsi bénéficier de l’accompagnement à l’innovation et à la croissance proposée par la structure.

Le troisième prix cible les start-ups du domaine de la promotion et/ou de la commercialisation. Il permet au lauréat de bénéficier d’une pré-accélération avec The Bridge, l’accélérateur de la French Tech Culture.

Pour souscrire : candidature@thebridge-accelerator.com