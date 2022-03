Ulrike Lenhardt (Deutsches Weininstitut) :

L

’Allemagne a ses stands au cœur du Hall1 de Vinexpo. Pour Ulrike Lenhardt, responsable marketing du Deutsches Weininstitut (stand BD290), un constat s'impose : la délégation allemande à Vinexpo compte moins de producteurs cette année. Pour autant, la présence des vins allemands au salon bordelais reste essentielle, malgré la concurrence de Prowein : « nous ne venons pas à Vinexpo pour conquérir le marché français ! » , sourit-elle, « en revanche, nous rencontrons ici beaucoup de nos clients exports, asiatiques, américains et canadiens notamment. Les vins allemands s’exportent bien. Nous progressons en valeur et nos volumes restent stables. Nous montons en gamme, nos prix d’entrée de gamme sont trop élevés pour la grande distribution alors que nous progressons en restauration : sur tous nos marchés, notre communication sur la richesse des accords mets-vins permis par le riesling, mais aussi le pinot noir et nos autres cépages, porte ses fruits. Les perspectives sont excellentes avec la baisse de l’euro par rapport au dollar et à la livre, nous en ressentons déjà les effets, notamment sur le marché américain. »

Mission accomplie pour le Riesling allemand « qui bénéficie aujourd’hui d’une réelle notoriété internationale. Nous continuons dans cette voie tout en ouvrant la communication sur d’autres cépages, et notamment le Pinot Noir, dont nous sommes le troisième producteur au monde après la France. La région de Baden compte à elle seule plus de Pinot Noir que toute la Nouvelle-Zélande. C’est l’un des cépages que nous mettons en avant dans nos dégustations, car là est aussi la raison de notre présence à Vinexpo : nous y rencontrons des sommeliers français, italiens, espagnols... ce contact avec les professionnels est essentiel dans notre démarche pédagogique. »