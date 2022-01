Champagne : Vranken satisfait par ses performances et l'intégration des rosés Listel

A

vec un chiffre d'affaires de 322,9 millions d'euros en 2014 (soit +2,5 % par rapport à l'an passé), le groupe Vranken-Pommery Monopole enregistre des performances salués par ses investisseurs (qui ont fait monter le cours en Bourse de presque 5 %). Deuxième acteur des vins de Champagne, le groupe Vranken-Pommery regroupe les champagnes Vranken et Pommery (49 % de ses ventes en volume), Heidsieck (26 %) et Charles Lafitte (13 %). Si le marché des champagnes est jugé « contrasté », le groupe souligne le maintien de ses ventes à l'export (+0,5 %) et la consolidation de ses ventes dans le réseau traditionnel (15 % de part de marché dans la restauration française). Globalement, l'évolution des ventes de champagnes est positif avec un apport de 900 000 euros au chiffre d'affaires (l'effet mix prix l'emportant sur la réduction des volumes).

12 % des vins vendus par Vranken-Pommery ne sont pas champenois, comprenant des vins rosés (château la Gordonne, domaines Royal de Jarras...) et des portos (maisons Rozès et Quinta do Grifo). Ce porte-feuille dégage à lui seul un chiffre d'affaires supplémentaire de 2,7 millions d'euros. Intégrée en juin 2014, l'activité Listel Négoce Camargue et Provence (partagée à 50 % avec Castel Frères) présente, quant à elle, des résultats prometteurs, avec un apport global de 3 millions d'euros au chiffre d'affaires du groupe.

Fondé en 1976, le groupe Vranken-Pommery Monopole représente 2 500 hectares de vigne en Europe. Depuis 2013, le groupe poursuit plan stratégique passant par la cession d'actifs non stratégiques (comme la vente de la propriété du Lido en 2014)

[Photo : Vranken-Pommery]