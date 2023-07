UPL présente ses biosolutions à la distribution

L

a société UPL France « a à cœur de travailler sur les biosolutions (produits autorisés en bio, produits de biocontrôle et biostimulant) », a insisté Nadège Bidou, cheffe marché VAM (vigne, arboriculture et maraîchage) à l’occasion des journées Campus vigne que la firme a organisées les 11 et 12 juillet derniers dans le Beaujolais. Avec un chiffre d’affaires de 117 millions d’euros, la firme mise plus que jamais sur ce segment qui représente aujourd’hui 34 % de son chiffre d'affaires. Et son objectif est d’arriver à 44 % pour la campagne 2022-2023 et à 60 % pour 2025-2030. UPL revendique ainsi être le premier acteur sur le marché des biosolutions.

Les 11 et 12 juillet, 130 distributeurs et prescripteurs ont pu ainsi découvrir les dernières nouveautés de la firme sur ce segment lors de visites d’essais sur le site de Corcelles en Beaujolais et de Crêches sur Saône. UPL a notamment présenté des programmes de traitement à base de cuivre contre le mildiou et de soufre contre l’oïdium, à des doses réduites, grâce à l’introduction dans les programmes de produits de biocontrôle qu’elle a lancés récemment : Sinala Ultra à base d’huile essentielle d’orange douce – un produit autorisé sur mildiou et oïdium – et Vinivax, un stimulateur de défense des plantes à base de laminarine homologué contre l’oïdium mais pas encore contre le mildiou. Elle a également présenté le concept Pronutiva, des programmes de traitement qui permettent de réduire les doses de cuivre et de soufre grâce à des combinaisons avec des biostimulants. Les résultats de ces programmes sont plutôt encourageants comme ont pu le constater les visiteurs.

Résultats encourageants

UPL a également présenté Calsun, un produit à base de carbonate de calcium (60 %) de formulation liquide qu’elle a lancé dernièrement. Il s’utilise à la dose de 10 l/ha avec un volume de 150 l/ha Il forme une barrière physique ce qui permet de lutter contre les cicadelles vertes lorsqu’il est appliqué en préventif avant la G2. Il permet aussi de lutter contre les stress thermiques. Sa particularité ? De par sa formulation, il respecte le matériel d'application : il ne colmate pas les buses et n'est pas abrasif pour les pompes. Il est doté d’une très bonne résistance au lessivage. Un bémol toutefois : il n’est pas autorisé en bio.

Pour finir, UPL a présenté des résultats de tests montrant que son soufre liquide Thiopron Rainfree résiste bien au lessivage puisqu’il reste efficace après 30 mm de pluie. La firme a aussi rappelé que la formulation à base de particules fines et homogène de 1,2 microns et de gomme de xanthane permettait d’assurer une bonne adhésion et une répartition homogène sur les feuilles.