Nominations en cascade pour les champagnes Vranken-Pommery

J

eune et fringante, Vranken-Pommery annonce l’arrivée de Pierre-Hubert Crozat en lieu et place de Dominique Pichart à qui l’on doit les cuvées emblématiques « Demoiselle » et « Parisienne » durant ses 40 années passées à la commande des caves de la maison. C’est assez rare pour le souligner. La maison rémoise accueille en 2023 son deuxième chef de caves depuis sa création en 1976.

À 32 ans, Pierre-Hubert Crozat « en a déjà sous le capot », ingénieur-oenologue, arrivé en 2016 au sein du groupe, il a porté le projet de développement des sparklings du groupe, notamment dans le Hampshire où Vranken-Pommery possède un vignoble de 50 hectares et y produisait 30 000 bouteilles en 2021, avec un objectif à terme d’atteindre 300 000 bouteilles.

Quant à l’éternel numéro 1, Dominique Pichart, il devient directeur général délégué aux approvisionnements du groupe Vranken et conseiller du Président.

Autre nomination : celle de Louise Rossignon, 27 ans, nommée directrice des relations et partenariats vignoble, un poste qu’elle assurera en collaboration avec Pierre-Hubert Crozat et Dominique Pichard.