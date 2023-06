Les vendeurs de glyphosate confiants quant à la réapprobation de la molécule par l'Efsa

L

e 4 juillet prochain, l’Efsa (Autorité européenne de sécurité des aliments) devrait rendre ses conclusions dans le cadre de la procédure de réapprobation du glyphosate au niveau européen. Une publication qui signera la fin de l’évaluation de la molécule sur le plan scientifique. Et sur ce point, les représentants de la Plateforme Glyphosate France se montrent relativement confiants. En effet le dossier d’évaluation est « le dossier le plus conséquent, le plus volumineux de l’histoire de la Profession », a déclaré Jérôme Pierrard, expert de la réglementation au sein de la PGF, le 27 juin lors d’un point presse en visio. La Plateforme Glyphosate France se montre d’autant plus confiante sur les conclusions de l’Efsa que les Agences nationales des quatre Etats Membres rapporteurs (France, Hongrie, Pays-Bas et Suède) qui ont également évalué le dossier sur le plan scientifique « ont conclu que la matière active répondait aux critères d’approbation », a indiqué la PGF qui appelle de ses vœux à ce que la décision qui sera prise par la suite soit basée sur la science et le règlement.

L'objectif : avoir un vote avant le 15 décembre

En effet une fois les conclusions de l’Efsa rendues publiques, la procédure rentrera dans la phase décisionnelle. La commission européenne a alors six mois pour présenter un projet de texte sur le statut du glyphosate. Puis celui-ci sera soumis au vote des Etats-Membres, l’objectif étant que celui-ci ait lieu avant le 15 décembre 2023, date de la fin de l’extension de l’autorisation du glyphosate.

La Plateforme Glyphosate France est une association qui rassemble les six entreprises commercialisant en France la majeure partie des produits à base de glyphosate (Albaugh, Barclay chemicals, Bayer, Nufarm, Syngenta, Phyteurop). Elle est associée au GRG (Gyphosate renew group), la task-force qui soutient le dossier de renouvellement au niveau européen.