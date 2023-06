Se former à décarboner la viticulture

L

e Comité Champagne accueille une formation organisée par la société de conseil Carbone 4, dont l’un des associés est Jean-Marc Jancovici. Ce dernier a accompagné le Comité Champagne dans le calcul de son bilan Carbone depuis le début des années 2000 et dans la stratégie à mettre en place pour améliorer ce bilan.

« Nous essayons de faire monter en compétence toute la filière, précise Pierre Naviaux, responsable du développement durable au sein du Comité Champagne. Cette formation, qui s’adresse à tous les viticulteurs de France, s’inscrit dans cette logique. Dans le cadre de la certification Viticulture Durable en Champagne, de nombreuses actions sont déjà menées pour diminuer l’empreinte Carbone de la filière. Le calculateur Carbone, proposé dans l’intranet du comité Champagne, a par ailleurs déjà été utilisé plus de 2000 fois en dix ans ».

L’organisation de la formation, qui se tient de fin juin à mi-juillet, a donc été confiée à Carbone 4. Elle comprend trois matinées en présentiel et une session de suivi par visio trois mois après la formation.

Vigne, matières sèches, énergie et transport

La formation débute par la Fresque du Climat, qui permet de poser les enjeux du changement climatique. La deuxième séance aborde les enjeux climat pour l’agriculture et le vin. Les participants auront, en amont, réalisé un bilan simplifié de leur empreinte Carbone. Quant à la troisième matinée, elle fera place à des travaux en petits groupes sur les contributions à la neutralité Carbone sur des thématiques précises : vigne, matières sèches, énergie et transport.

« Nous avons souhaité lancer ce cycle de formation car la viticulture est un secteur qui est demandeur, souligne Clément Ory, consultant en charge du pôle Agriculture et Agroalimentaire chez Carbone 4, en charge de cette formation. Les matières sèches et les transports, liés aux exportations, sont les principaux points impactants de cette filière. Pendant les trois demi-journées, nous allons aller chercher les données des viticulteurs. Nous voulons être dans le concret et dans la dynamique de groupe. C’est en faisant soi-même le bilan de son Empreinte Carbone que l’on parvient à identifier des pistes d’amélioration ». Carbone 4 prévoit de proposer ensuite cet accompagnement dans d’autres vignobles.