Code M, le nouveau médoc qui décolle avec une excellente note de dégustation

L

e 7 juin au soir, Producta Vignobles présente ses « pépites » à la presse dans un restaurant parisien. Parmi ces cuvées, Code M, un médoc (dont c’est l’anagramme) prend le frais dans une vasque à glace. Du velours en bouche. De puissantes notes de cerise noire. D’autres l’ont déjà remarqué. « C’est le branle-bas. Ce matin Decanter nous attribué 95/100 à cette cuvée. Beaucoup de clients appellent », lâche Camille Dujardin, directeur général de l’entreprise.

Toujours dispo ?

Parmi ces clients, l’agent de Producta Vignobles aux USA. « Il m’a demandé : ton Code M, il est toujours dispo ? On peut en avoir l’exclusivité ? rapporte Shirly Betito, en charge des marchés Amériques, Royaume-Uni et Irlande. Je lui ai répondu : tu ne me dis pas ça parce que j’ai 95 points chez Decanter par hasard ? » Eh si ! Bien sûr.

Le même jour et les jours suivants d’autres clients « en capacité de générer du volume » ont appelé Producta Vignobles pour avoir de cette cuvée. Qui ? D’où ? On n’en saura pas plus.

Post sur LinkedIn

Dès qu’il a su la note, ce négoce à capitaux coopératifs basé à Lormont en Gironde, a diffusé la nouvelle sur son compte LinkedIn. « Code M, notre vin d’appellation Médoc a obtenu 95 points au prestigieux concours Decanter 2023 ! Il se classe ainsi dans le top 10 value wines de l’édition 2023 », indique son post.

L’agent américain bénéficiera-t-il de l’exclusivité ? « Tout est en discussion », répond Camille Dujardin. Ces discussions portent sur les plans d’action que les différents revendeurs proposent de mettre en place pour décrocher de nouveaux clients ou stimuler les ventes chez les anciens. Entre autres, Producta Vignobles voudrait voir apparaitre des stop rayon dans les magasins, affichant la fameuse note de 95/100.

Avec des tapas

Par contre pas question de profiter de l’occasion pour revoir les prix. « Nous [les] avons communiqués sur les salons en début d’année, indique Camille Dujardin. On ne les revoit pas à la hausse. Cette note nous apporte une forte légitimité sur le marché anglo-saxon. C’est aussi une satisfaction pour l’équipe, une reconnaissance du travail réalisé. »

Le 7 juin, Producta Vignobles a servi ce vin rafraichi, avec des tapas. Pas de dîner à table pour bien montrer que ce médoc comme les autres pépites présentées ce soir-là pouvait s’apprécier de manière décontractée et contemporaine. Code M, « c’est zéro bois, que du raisin. Servi à 14°C, ça lui donne du peps qui va bien », expliquait Laurent Vaché, le directeur d’Uni Médoc, la coopérative actionnaire de Producta Vignobles qui l’a produite.

Chauffage préfermentaire

Cette cuvée -ce jus dit Camille Dujardin- est composée à 97 % de merlot en partie vinifié après un chauffage de la vendange entre 70 et 80 °C puis refroidissement et vinification traditionnelle. « Quand on travaille avec des raisins d’excellente maturité, le chauffage développe leur palette aromatique », assure Laurent Vaché à qui il ne faut surtout pas parler de thermovinification, un terme qui a bien trop mauvaise presse.

Tout va partir

Une chose est sûre : les 80 000 cols de cette nouvelle cuvée lancée avec le millésime 2022 trouveront preneur. Pour Producta Vignobles, « ce n’est que le début de l’histoire », assure Camille Dujardin.