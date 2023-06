David Arnaud, nouveau président du syndicat des Côtes de Bourg

P

ropriétaire du château Tour des Graves, à Teuillac, et 5ème génération en charge de son exploitation, David Arnaud succède à Stéphane Donze à la tête du syndicat d’appellation des Côtes de Bourg. Etabli depuis dix ans au conseil d’administration du syndicat, dont il était également vice-président depuis trois ans, le vigneron de Teuillac marque la continuité avec ses prédécesseurs. Les deux derniers présidents Stéphane Donze et Jean Eynard resteront ainsi associés à la gouvernance de l’appellation, aux côtés d’un bureau faisant bonne place à la jeune génération d’exploitants qui caractérise l’appellation.

Installé depuis 2009, David Arnaud entend faire de l’accompagnement des vignerons « une priorité, afin de leur permettre de répondre aux attentes des consommateurs, qui aspirent à des vins plus frais et plus fruités que par le passé », déclare-t-il. Le syndicat proposera en ce sens des rencontres avec les vignerons pour échanger sur les profils des vins qui plaisent aux consommateurs. « Peut-être que dans nos pratiques, nous avons parfois un peu oublié ces attentes et le type de travail que cela impliquait sur nos vins. Ces rencontres doivent aussi permettre à chacun d’apporter des visions et des idées nouvelles pour les types de vins que nous pouvons proposer », invite le nouveau président de l’AOC Côtes de Bourg.

La force du malbec

Il estime en ce sens que l’utilisation du malbec « est une force pour l’appellation, un élément différenciant qu’il nous faut continuer à mettre en avant et à replanter comme nous l’avons entrepris depuis plusieurs années ». Marqueur de l’identité de côtes de Bourg, ce cépage présente en outre « une remarquable adaptabilité aux contraintes de l’évolution du climat », note David Arnaud. Le malbec se révèle également très précieux dans la perspective d’aborder les segments premium « avec cette signature épicée qui contribue à l’originalité de l’appellation ».

La communication de ces particularités et cette identité au consommateur est l’autre axe sur lequel David Arnaud veut appuyer. « Le syndicat doit accompagner les producteurs pour trouver des aides et des financements pour aller promouvoir leurs vins au plus près du consommateur », valide-t-il. De même, il veut renforcer les actions de développement de l’image et la notoriété de l’appellation à travers la communication digitale, « en valorisant auprès des prescripteurs et des acteurs du marché le savoir-faire et la créativité des vignerons, notre appellation est très bien positionnée en rapport qualité-prix-plaisir, il faut le faire savoir ! ».