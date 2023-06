Condamnés de la dernière pluie

Renaud

Le 02 juin 2023 à 15:09:27

Pour moi, l'irrigation (REUT ou pas) c'est déplacer le problème sans jamais le traiter. Des vignes à bon pivot vertical et profond (et pas une touffe de racines qui s'étouffent entre elles et qui tracent en surface) + couverts végétaux gérés pour remettre de la vie dans le sol et réduire sa température sont des solutions PROUVEES un peu partout. L'ombrage photovoltaïque crée un plafond thermique des tuiles solaires au-dessus des rangs et réduit la captation des feuilles, alors que l'ombrage par un palissage adapté (au dessus des têtes) de la vigne elle-même (à la brésilienne ou à la romaine), lui, est apporteur de fraiche (y compris pour l'exploitant) sans amputer la captation des feuilles ni mettre en cause l'inflorescence de l'année suivante. C'était déjà pratiqué il y a 4000 - 2000 ans dans des climats plus chauds et secs que ceux que vous commençons à connaitre chez nous; bon eux avaient des sols vivants, plus nous. Pour connaître la Sicile, Pompeï et Lanzarote, ils ont un sol très bien minéralisé, rien à voir avec des sols nus, sans vie et cuivrés comme des malades depuis 70 ans. Il faut que les victimes, fassent comme en Grèce avec les oliviers et abricots (sans possibilité d'irrigation) : des couverts et des haies. En 5 ans c'est réglé.