Un arrêté « crise » sécheresse pour les vignes dans les Pyrénées Orientales

e nouvel arrêté passe en « crise sécheresse », à compter de mercredi 10 mai et jusqu’à mardi 13 juin, les bassins versants et nappes de l’Agly et de la Têt ainsi que les nappes des Aspres et de la bordure côtière. Ce niveau d'alerte maximal a déjà été déclenché localement dans d'autres départements depuis quelques semaines déjà (Var, Bouches-du-Rhône, Gard).

Des mesures ont été décidées concernant l’arrosage des vignes : l’arrosage des arbres, arbustes et vignes plantés de moins de 3 ans est autorisé en réduisant les prélèvements de 50 %, et l’arrosage des arbres, arbustes et vignes est permis en réduisant les prélèvements de 80 % pour les systèmes d’irrigation gravitaire et de 50 % en système d’irrigation localisée (goutte à goutte, micro-aspersion).

Des conseils

Laurent Duret, consultant à l’Institut Coopératif du Vin (ICV) rappelle « Il y a trois catégories qui se partagent cette ressource : le secteur du tourisme, l’agriculture et les privés. Il faut une cohérence et une consultation entre ces trois partis pour optimiser l’eau. » Et d’ajouter quelques conseils « Pour les viticulteurs équipés de systèmes d’irrigations alimentés, je conseillerais un programme d’irrigation optimisant bien evidemment l’eau, et la favorisation de certaines parcelles uniquement. Pour ceux ne bénéficiant pas ou plus d’un système d’irrigation, il faudrait tourner ses efforts vers les plantiers pour ne pas louper l’enracinement et le futur de la parcelle. » Le technicien voit également d’autres solutions comme la suppression de la concurrence en travaillant les sols, un ébourgeonnage minutieux des pieds et de la tête voire un éclaircissage des grappes précoce ou encore l’application d’engrais foliaire.

Lien vers le communiqué de la Préfecture : https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Actualites/Communique-de-presse/Annee-2023/Mai-20232/PRESERVATION-DE-LA-RESSOURCE-EN-EAU-Arrete-de-passage-en-crise-secheresse