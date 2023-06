Un spectacle son et lumière sur l’histoire du vignoble du Beaujolais

«

Lyon a sa Fête des Lumières, le Beaujolais a le Serment du Vigneron » se réjouit l’Office de tourisme de la région. Ce spectacle « son et lumière » projeté sur la façade du château de Nervers, à Odenas, va faire voyager les familles tous les soirs à 22 heures du 12 au 22 juillet 2023.

« Les particularités architecturales de cet édifice remarquable seront mises en relief grâce à la technologie du videomapping. A cet outil technologique s’ajoute la magie du spectacle, inspirée du Puy du Fou, grâce à des conteurs bénévoles costumés, des combattants médiévaux, une troupe de spectacles équestres, et un feu d’artifice » dévoilent les organisateurs de l’évènement.

Anecdotes locales et croustillantes

Pendant une heure et demie, tous ces acteurs remonteront les siècles pour décrire ce qui a forgé les paysages et fait la renommée du Beaujolais, de la création des sols à aujourd’hui, en passant par les grandes heures de l’Histoire de France et les étapes importantes de la région viticole, le tout pimenté par de « petites anecdotes locales et croustillantes ! »

En arrivant entre 16h et 20h, les adultes recevront un verre en cadeau de bienvenue. Ils pourront se restaurer et déguster les vins brouilly ou les beaujolais blanc, rouge ou rosé de la propriété dans le parc, et profiter de différentes animations avant le grand spectacle, telles que des visites guidées des vignes, des spectacles de marionnettes ou d’épées. Comptez 10 à 30€ pour l’entrée selon la formule choisie.