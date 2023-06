Combien de tracteurs interlignes et d’enjambeurs vignerons vendus en 2022 ?

«

Nous pensions que l’année 2022, marquée par le début de la guerre en Ukraine, serait difficile sur les plans commercial et industriel. Les pénuries de composants et de matières premières ont ralenti la production, provoqué l’allongement des délais de livraison, mais la demande est restée forte tout au long de l’année » dévoile Jean-Christophe Régnier, le président de la commission économique d’Axema, dans le dernier rapport du syndicat français des industriels de l'agroéquipement.

Les immatriculations de tracteurs agricoles (y compris chargeurs télescopiques) se sont maintenues au même (haut) niveau qu’en 2021, avec 40 676 tracteurs immatriculés pour la première fois. Les tracteurs standards ont bien performé (+2,2% par rapport à 2021), en particulier les grosses puissances (+16% pour les engins de 150 à 300 chevaux). Les positions sont inchangées à l’intérieur du top 5 des marques, composé de John Deere (25,1% de parts de marché) ; New Holland (13,4%), Fendt (12,9%), Claas (10,7%) et Massey Ferguson (10,7%).

Il n’en va pas de même pour les premières immatriculations de tracteurs vignes et vergers. Celles-ci se contractent de 12,1% en 2022 et reviennent à un niveau conforme à la moyenne des dix dernières années, avec 3 751 premières immatriculations recensées l’année passée. Au niveau du classement de marques, le chassé-croisé continue aux deux premières positions : Fendt reprend, en 2022, le fauteuil de leader à New Holland, grâce à une progression de +17% de ses ventes de tracteurs vignes et vergers. Fendt (+5,2 pts), Kubota (+1,8 pt) et Claas (+1,6 pt) réalisent les trois plus fortes progressions de parts de marché en 2022.

+47,3% pour les enjambeurs vignerons

Les affaires ont été meilleures pour les vendeurs d’enjambeurs vignerons. Les premières immatriculations ont augmenté de près de moitié en 2022 pour s’établir à 576 unités. C’est le plus haut niveau d’immatriculations depuis 2010, si l’on met de côté l’année 2019, atypique du fait de l’immatriculation anticipée de nombreux véhicules en raison d’un changement de norme moteur. Immatriculations anticipées qui se sont traduites ensuite par un creux d’immatriculations en 2020 et 2021. Au niveau des marques, le quatuor de tête (Bobard, Tecnoma, Derot, Frema) ne change pas. A noter en 2022, l’entrée dans le top 10 de Sabi Agri et de son enjambeur électrique, Alpo.

A noter en revanche que les premières immatriculations de machines à vendanger sont repassées sous la barre des 500 unités en 2022, en baisse de 5% par rapport à l’année précédente. Le marché reste dominé par trois acteurs qui concentrent 99% du marché : New Holland (52%), Pellenc (29%) et Grégoire (18%).

Et la suite ? Selon Axema, « Le report des commandes passées en 2022 sur 2023 assure un maintien à haut niveau des facturations sur la première moitié de l’année. Selon toute vraisemblance, le bilan 2023 sera encore positif. Mais les signaux passent progressivement à l’orange : les prises de commandes sont faibles en ce début d’année ; la probabilité d’un retournement de cycle, après cinq années de croissance, prend de l’épaisseur ».