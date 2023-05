Ce boitier connectÃ© permet de planifier et de suivre les chantiers de taille de la vigne

E

t le sécateur devint connecté. Après quelques mois d’essais , Infaco officialise la sortie de l’application permettant de suivre toutes les performances des sécateurs Infaco de son parc d’outils. Cela grâce à un boîtier connecté en Bluetooth et inséré entre le sécateur et la batterie. Commercialisé à 85 € HT et compatible avec F3020 et F3015, son utilisation doit permettre de planifier les chantiers de taille et de tracer leur avancement. Disponible gratuitement sur les stores pour smartphones iOS (Apple) et Android, l’application rend également possibles le réglage du sécateur (demi-ouverture, croisement, mise en veille automatique…), la gestion du parc d’appareils, la gestion des « points à déclarer » (pied cassé, pied malade, fil cassé, inondation, insectes…), la visualisation de l’état de la garantie des sécateurs, l’accès à des tutos vidéo pour la bonne utilisation et le bon entretien des outils.

Du réglage de sécateur au suivi de toutes les opérations

Trois offres sont proposées dont deux en partenariat avec Aptimiz. La première, sans abonnement, permet de paramétrer son sécateur, mettre à jour son avancée de taille. Puis l’offre « taille » d’Aptimiz sans smartphone est conçue pour les gérants de moyennes et grandes exploitations. Elle permet de visualiser les informations statistiques concernant l’avancement des tailleurs équipés du capteur GPS Aptimiz. Cette solution permet l’identification des « points à déclarer » tels que pied cassé, pied malade, fil cassé, inondation, insectes, etc. Le capteur GPS envoie et centralise les données en temps réel vers le compte utilisateur sur aptimiz.com. Enfin, l’offre « 360 » d’Aptimiz permet grâce à l’Aptitrack et le capteur GPS d’Aptimiz, toutes les tâches de l’exploitation peuvent être suivies et pas simplement la taille.