Bahr tout Ã  lâ€™Ã©pamprage et Ã  la tonte

ahr se met à l’entretien de la vigne avec des outils animés. Le fabricant allemand inaugure dans le même temps une nouvelle ligne de produit : la tondeuse à fil intercep à axe horizontal. Pouvant également épamprer, cette dernière débute une série de démonstrations en France. Et elle bénéficie d’un climat humide tout à fait à propos ! « L’objectif avec l’utilisation de cet outil, c’est de se sécuriser par rapport à la pousse de l’herbe, notamment quand on est en bio ou en HVE, souligne Nicolas Richard, en charge de l’animation du réseau de distribution Bahr en France. Avec ces alternances de pluies et d’ensoleillement il est important de ne pas se laisser déborder, d’autant qu’il y a d’autres travaux prioritaires. On veut donc offrir un outil qui puisse canaliser cette pousse, et en même temps qui puisse épamprer ».

Dans le détail, ce Power Clean s’utilise dans les vignes plantées à partir d’1,5 m et jusqu’à 3 m. Il s’attèle au relevage arrière trois points du tracteur. Une version pour enjambeurs est prévue pour vignes plantées à partir d’1,3 m. Prévue plutôt pour les vignes basses du type palissage bordelais, la tête de l’outil de diamètre 350 mm passe sous les fils de calage montés à environ 400 à 450 mm, voire 500 mm au-dessus du sol. En plus de la pré-inclinaison de l’outil, une inclinaison supplémentaire peut être donnée pour chercher un peu plus d’épamprage. Les têtes de tonte se coupent individuellement depuis la cabine pour protéger les jeunes plants par exemple.

Grosse ficelle

L’une des originalités de l’outil réside dans la taille et du consommable : « il s’agit de l’un des fils les plus gros du marché, voire le plus gros, détaille Nicolas Richard. Il fait 8 mm de diamètre. Nous avons fait ce choix dans le but de moins blesser les ceps. On est moins agressifs avec un fil épais ».

"Le régime de rotation atteint les 800 tr/min et la tête se relève automatiquement en cas de bourrage", assure Nicolas Richard. La vitesse d’avancement quant à elle est préconisée aux alentour de 3 à 3,5 km/h pour de l’épamprage et de 2 à 2,5 km/h pour de la tonte intercep.

Directement branché à l’hydraulique du tracteur, l’outil demande dans les « 30 à 40 l/min de débit d’huile ». Peu d’options : uniquement le boitier de contrôle en cabine si l’on ne veut pas gérer directement l’outil depuis les distributeurs ; et un arbre en rotation en polyuréthane avec lanière caoutchouc au lieu de l’arbre alu dans le cas où on ne voudrait faire que de l’épamprage. Le prix tarif est fixé à 5000 € HT la paire. Plus qu’à voir l’outil à l’œuvre dans les vignes. Différentes dates sont prévues. C’est la tournée de Bahr !