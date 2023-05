12 pulvÃ©risateurs intÃ¨grent la liste des matÃ©riels homologuÃ©s antidÃ©rive

A

brogeant la précédente liste de juin 2022, le ministère de l'Agriculture a fait paraître au Journal Officiel de ce 25 avril 2023 la nouvelle liste des équipements homologués permettant de réduire la dérive et de fait également la ZNT. Ces matériels d’applications des produits phytopharmaceutiques sont reconnus comme ayant une action antidérive, c’est-à-dire avec un coefficient d’efficacité de la réduction de la dérive d’au moins 66 %. Pour la viticulture, pas moins d'une bonne douzaine de pulvérisateurs font leur entrée dans la liste. Parmi les heureux élus, on note :

- Pulvérisateur équipé de descentes avec panneaux récupérateurs BERTHOUD K'AIR DRIVE rampes verticales face par face à jets portés ; Toutes buses à induction d'air 90%

- Pulvérisateur équipé de descentes CHABAS MULTIFLOW rampes verticales face par face à jets portés ; Toutes buses à induction d'air. Traitement de tous les rangs 66%

- Pulvérisateur équipé de descentes CMC Precijet VE et VL rampes verticales unifaces à jets portés ; Toutes buses à induction d'air et Lechler AD 01, 015 et 02 ; 75%

- Pulvérisateur équipé de descentes avec panneaux récupérateurs EXXACT ROBOTICS PANEL'JET rampe verticale face par face à jet porté ; Toutes buses à induction d'air 90%

- Pulvérisateur à flux tangentiel FREILAUBER USEL, USH rampe verticale face par face à jet porté ; Toutes buses à induction d'air 66%

- Pulvérisateur équipé de descentes KUBOTA XTA 63 rampe verticale face par face à jet porté ; Toutes buses à induction d'air 66%

- Les Précijet sur Nicolas avec descentes

- Les Précijet sur Tecnoma avec buses LECHLER AD 90° 01, 015, 02; LECHLER IDK 90° 0067 et 01 Albuz TVI 80 0050 et 80 0075 ; 75%

- Pulvérisateur équipé de descentes TEYME DTVS 2, 4 ou 6 , faces ; Rampe verticale face par face à jet porté ; Toutes buses à induction d'air. 66%

- Pulvérisateur équipé de descentes VERMANDE Divine ; Rampe verticale face par face à jet porté ; Toutes buses à induction d'air ; 66%

- Pulvérisateur équipé de descentes avec panneaux récupérateurs VMA BELLICA ; Rampe verticale face par face à jet porté ; Toutes buses à induction d'air, 90%

- Pulvérisateur équipé de descentes VMA MULTIROW ; Rampe verticale face par face à jet porté ; Toutes buses à induction d'air, 66%

Une réduction jusqu'à 5 m de ZNT

« L’utilisation d’un moyen permettant de diviser la dérive de pulvérisation d’un facteur au moins égal à trois par rapport aux conditions normales d’application des produits, permet, entre autres exigences, de réduire de 20 à 5 mètres ou de 50 à 5 mètres la largeur de la zone non traitée à proximité des points d’eau », rappelle la DGAL.

« L’utilisation d’un matériel réduisant la dérive selon les modalités prévues par […] l’arrêté [du 4 mai 2017] permet d’adapter les distances minimales de sécurité pour les traitements réalisés à proximité des lieux d’habitation, des lieux accueillant des travailleurs et des zones accueillant des personnes vulnérables, lorsque ces traitements sont effectués dans le cadre d’une charte d’engagements de l’utilisateur », ajoutent les services du ministère.