Le prix des bouteilles de vin varie, leur qualité aussi…

e nombre de lots de bouteilles présentant des non-conformités majeures (col tordu, mauvaise capacité, ébréchure, casse…) est en forte augmentation. « Il arrive que certaines bouteilles d’un même lot livré soient plus lourdes que les spécifications initiales, diminuant alors leur contenance (5g de verre en plus correspondant à 2 ml de moins dans la bouteille) » assure le laboratoire « Bouchage et Conditionnement » de l’Instit Coopératif du Vin (ICV), de plus en plus sollicité pour des problèmes de remplissage.

A l'embouteilage, impossible de respecter le niveau préconisé par le verrier. « Le volume de l’espace de tête est trop faible, engendrant un risque élevé d’apparition de bouteilles couleuses ». Ces variations de masse indétectables via le seul contrôle de niveau entraînent accroissent le risque de distribuer des lots sous remplis, non conformes réglementairement.

Pesées et contrôles de col

Pour aider les vignerons à éviter les sanctions, l’ICV leur conseille de réaliser des pesées sur un échantillon de 12 bouteilles prélevées aléatoirement sur plusieurs palettes. « Si ce premier test présuppose un lot possiblement non conforme, un échantillonnage plus important (d’au moins 36 bouteilles) doit être réalisé. Ce contrôle double-pesée apporte les preuves pour vous défendre en cas de réclamations vis-à-vis des autorités, de vos clients et de vos fournisseurs ».

Le laboratoire préconise aussi un contrôle des profils de col. « Les malformations dans le col des bouteilles sont de plus en plus courantes et peuvent rendre les bouteilles couleuses ».