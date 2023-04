Lancement de Certijob pour sécuriser l’embauche des saisonniers

«

La plate-forme Certijob a été testée auprès de mille saisonniers lors des vendanges 2022, précise Sébastien Rigobert, viticulteur en Champagne et directeur de G2V. Elle s’adresse à toutes les filières agricoles qui embauchent des saisonniers, venant notamment de l’étranger. Notre but est de nous assurer que le saisonnier, quand il monte dans un bus l’emmenant en Champagne ou ailleurs, sache où il sera logé et nourri, comment il sera payé, la durée de son contrat, etc ».

Tous les documents concernant l’embauche d’un saisonnier seront disponibles sur cette plate-forme : carte d’identité, passeport, titre de séjour, carte vitale, contrat de travail, fiche de paie, etc.

Sécurisant et collaboratif

Toutes les personnes impliquées dans cette embauche, à savoir le saisonnier, le viticulteur et le cas échéant le prestataire de services ont accès et aliment la plate-forme. « Certijob est un outil sécurisant et collaboratif, poursuit Sébastien Rigobert. Chacun participe à son niveau à la chaîne de transparence sociale ».

Certijob, dont le coût d’accès n’est pas encore dévoilé, est accessible en six langues (français, anglais, espagnol, roumain, polonais, bulgare) et le sera bientôt en turc.