Hannelore Chamaux-Rima nommée directrice générale du champagne Castelnau

a bouge chez TEVC (Terroirs & Vignerons de Champagne) ! Après la nomination de Marie Gicquel à la tête de la maison Abelé 1757, en janvier 2022, intervenue suite à la fusion de la CV-CNF (Centre Vinicole-Champagne Nicolas Feuillatte) et la CRVC (Coopérative régionale des vins de champagne) en 2021, ayant donné naissance à un mastodonte de la coopération - TEVC, ce 17 avril Hannelore Chamaux-Rima est nommée directrice générale de Champagne Castelnau.

Diplômée ingénieure à l’INSA Lyon, Hannelore Chamaux-Rima n’est pas novice en terres champenoises, elle a été notamment directrice vente et marketing pour le Champagne Cattier, directrice du pôle aval au Comité Champagne, et puis plus récemment jusqu’en 2022, directrice marketing et communication au sein du Champagne Taittinger.

Parallèlement à sa nomination, elle rejoint aussi le Comité Exécutif du groupe TEVC aux côtés des autres directeurs généraux du groupe - Marie Gicquel pour Champagne Abelé 1757 et Stéphane Decaux, en charge des partenariats.

Une marque en pleine renaissance

« Une nouvelle aventure démarre ! Quelle joie d’œuvrer au rayonnement du Champagne à travers le développement d’une marque en pleine renaissance, Champagne Castelnau, tout en accompagnant les équipes du site de Reims dans les défis actuels et futurs. » affirme t-elle, sur son profil Linkedin.

Parmi les défis à court et moyen terme qui attendent Hannelore Chamaux-Rima : la direction du site de production de Reims et le pilotage de la relance de la marque Castelnau, prévue au second semestre. Cette relance déjà amorcée en mars dernier, pendant le salon ProWein, lors du dévoilement du nouveau packaging de la gamme, devrait conforter les ambitions du groupe et consolider la position intermédiaire de Castelnau (450 000 cols/an).