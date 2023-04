2 ans de prison pour le vigneron agressant sexuellement 3 salariés

A

ux abonnés absents. Ne s’étant pas présenté à l’audience du 20 mars dernier devant la chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône malgré sa convocation à comparaître, Jean Despres, viticulteur de 52 ans à Chiroubles n’a pu fournir aucune explication ni excuse aux trois parties civiles le poursuivant pour « harcèlement sexuel par une personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction, pression grave afin d’obtenir un acte de nature sexuelle » lors de l’hiver 2021 et la vendange 2021.

Notant « des explications confuses » du prévenu lors de sa contestation des faits devant la police et des doutes sur sa situation actuelle (avec une possible liquidation judiciaire), la juridiction entre en voie de condamnation avec 24 mois d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis (probatoire pendant deux ans mais sans aménagement de peine) avec une obligation de soin (et l’interdiction d’être en contact avec les victimes). Consulté par Vitisphere, le jugement explique ces peines étant « attendu que la gravité de l’infraction poursuivi et la personnalité de Jean Despres rendent nécessaire le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme, alors même qu’après examen approfondi de la situation, toute autre sanction est manifestement inadéquate ».

Agression

Révélée par Le Progrès, cette affaire se base sur des témoignages et messages confirmant un harcèlement sexuel contre deux employés masculins et une agression sexuelle contre une saisonnière. Le jugement précise pour les deux salariés « en l’espèce en exigeant une relation sexuelle avec lui sous peine de rupture de contrat de travail », et pour la vendangeuse une « atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise […] en l’espèce des attouchements de nature sexuelle ».

Les tentatives de contact avec Jean Despres n’ont pas abouti. Attention à un homonyme de Jean, Marc Despres : le vigneron retraité Jean-Marc Despres à Fleurie.