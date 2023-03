Export de contact

T

oujours plus professionnel, le salon ProWein confirme qu’il n’est pas fait pour tout le monde. L’évènement business de Düsseldorf ferme ses portes avec bilan particulièrement contrasté selon les stands français. ProWein tient du rendez-vous proche du raté industriel pour ceux n’ayant pas vu un chat dans les allées, mais le salon est au contraire un moment commercial incontournable pour ceux ayant croulé sous les rendez-vous d’affaires. Pour les premiers, la faiblesse des visites serait due au succès du salon Wine Paris (qui s’est tenu il y a quelques semaines à peine), qui peut détourner une partie des acheteurs de l’offre française. Pour les seconds, le succès est dû à un travail de fourmi dans la prise de rendez-vous auprès de clients et de prospects (une clé de réussite tient aussi dans les tensions d’approvisionnement sur certaines appellations et sur l’effet de services commerciaux actifs, notamment en Allemagne). Pour tous, le bilan de ProWein 2023 ne pourra réellement être fait que dans les prochains mois. Lorsque seront enregistrées, ou non les commandes attendues après ces prises de contact.

Dans la guerre actuelle des salons, il est trop tôt pour prédire autre chose qu’un nouveau déclin des exposants français à ProWein au profit de Wine Paris (qui reste moins fort à l’international, en termes de visiteurs et d’exposants). Le seul constat partagé par tous est le trop-plein d’évènements dans le calendrier commercial. Passant par New York, Singapour, Sao Paulo, New Dehli ou Tokyo, ce marathon ne peut durer indéfiniment, les moyens nécessaires étant trop conséquents. Surtout avec la fin du chèque export l’an prochain qui soutient les prospections. De quoi alimenter les demandes de soutien de la filière vin pour se positionner de manière conquérante sur les marchés en développement.

Car pour aller à l’export il ne suffit pas d’acheter un stand et de régler des frais de déplacement, il faut se mobiliser bien en amont et encore plus en aval d’un salon. Pas de salon d’essai pour un export de plaisance, mais des salons à poser pour un export de pêche en haute mer.