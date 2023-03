La pluie tombe sur le vignoble 3 heures après la procession d'imploration

«

Le paysan audois Saint-Gaudérique n’avait plus été célébré depuis 200 ans alors que c’était le cas chaque année jusqu’à la Révolution » rappelle Georges Puig, viticulteur à Passa et conseiller municipal à Perpignan en charge des questions hydrauliques dans la majorité du Rassemblement National.

Desespéré par six mois de sécheresse, le viticulteur a demandé à l’abbé de la cathédrale de Perpignan de relancer la tradition wisigothe. Des centaines d’agriculteurs et de religieux ont participé à sa procession ce 18 mars. En tête du cortège avec trois confrères, George Puig a porté sur un brancard le buste-reliquaire issu de la paroisse Saint-Jacques jusqu’à la rivière Têt, anormalement basse pour la saison. L’évènement très médiatisé a été suivi par des milliers d’habitants.

Miracle ou coïncidence, la pluie est arrivée à 19 heures dans des quantités bien supérieures à celles annoncées par Météo France.

L’équivalent de trois semaines de pluie

« Les Pyrénées Orientales ont reçu 36 mm en 24 heures, le plus important cumul quotidien depuis le 23 septembre 2022 et l’équivalent de trois semaines de pluie pour un mois de mars. A Perpignan, l’électricité a été coupée et un spectacle prévu en extérieur annulé » témoigne le viticulteur.

Suffisamment ? Georges Puig l’espère. « Je ne vais pas organiser des processions tous les 15 jours. Ce n’est pas mon métier et c’est surtout très fatigant »