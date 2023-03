Une cérémonie religieuse pour faire tomber la pluie sur les vignes

«

Dans les Pyrénées-Orientales, les restrictions préfectorales sont déjà comparables à celle du plein été. En six mois, seulement 130 millimètres de pluie sont tombés dans le département. S'il n'arrive pas un déluge pendant 3 jours, on ne s'en sortira pas. Il ne reste plus qu'à prier » rapporte Georges Puig, viticulteur à Passa, à nos confrères de l’Indépendant.

Il y a un mois, ce dernier a demandé à l’abbé Chrisptophe Lefebvre, premier vicaire de la cathédrale de Perpignan, de prier avec lui Saint-Gaudérique, le patron des agriculteurs catalans, historiquement sollicité pour faire tomber la pluie.

Tradition wisigothe

La sécheresse ayant persisté, Georges Puig a eu l’idée de restaurer une tradition wisigothe née au Moyen-Âge, née en 1014 et arrêtée en 1781 après 800 éditions.

Une procession religieuse aura lieu samedi 18 mars, à partir de 14h30. Les reliques de Saint-Gaudérique y seront exhibées depuis la cathédrale jusqu’au lit du fleuve de la ville, la Têt.

« Deux brancards seront portés le long du parcours. Le premier exhibera la statue de Saint-Gaudérique de l’église de Saint-Hippolyte. Le second recevra le buste-reliquaire issu de la paroisse Saint-Jacques, les reliques de la cathédrale, enfermées dans une chasse vitrée, ayant été jugées trop fragiles » détaille le quotidien l’Indépendant.