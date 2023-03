Le Japon a un nouveau sommelier vedette - son Premier Ministre !

S

elon le journal japonais Yomiuri Shimbun, c'est la première fois que le titre de « Sommelier d'honneur » est décerné à un Premier ministre en exercice. On s’attend à ce que cette consécration aide le Japon à promouvoir davantage le saké et la consommation de boissons japonaises, dans un pays qui a lancé une campagne nationale pour inciter ses citoyens à consommer de l’alcool.

À la différence de ses prédécesseurs, Yoshihide Suga et Shinzo Abe, qui étaient abstinents, Fumio Kishida est connu pour son attachement aux boissons alcoolisées. A telle enseigne que sa capacité à supporter l’alcool est devenue légendaire, lui valant même le surnom de « héros du vin ». Lorsqu'il était ministre des Affaires Etrangères sous Shinzo Abe, il a défié son homologue russe Sergey Lavrov à une épreuve pour voir lequel des deux pouvait encore tenir des conversations diplomatiques sobres tout en avalant des tournées de vodka et de saké. Ses prouesses en matière de consommation d'alcool étaient considérées comme sa force en tant que diplomate, et étaient connues des hommes politiques taïwanais dès la fin des années 1990. Elles ont même été reconnues comme ayant contribué à l’instauration d'une relation de confiance entre les deux parties. Lors d'une visite de Shinzo Abe en 1997 à Taïwan, Fumio Kishida a protégé le Premier Ministre, qui ne buvait pas d'alcool, des tournées de « Ganbei », ou « cul sec », ingérant une grande quantité de bière, de vin de Shaoxing et du fougueux alcool fort chinois Moutai.

Facilitateur de paix internationale

Fumio Kishida est également connu pour avoir dépensé beaucoup d’argent sur des vins français de haut de gamme lors de ses voyages à l'étranger. Selon des dires chinois, avant d'être élu Premier ministre du Japon en 2021, il aurait dépensé des milliers de dollars en chocolat et en vin français lors d'un voyage en France. Parmi les flacons sur lesquels il a jeté son dévolu, l’un d’entre eux lui aurait coûté la somme considérable de 400 000 yens, soit environ 2 800 euros.