Des vignerons créateurs… et soucieux du pouvoir d’achat

u cœur des Costières de Nîmes, le groupement coopératif des Vignerons Créateurs, né en 2009 de la fusion de cinq caves coopératives au sud de Nîmes (Bellegarde, Jonquières-Saint-Vincent, Manduel, Saint-Gilles, Bouillargues), profite de Wine Paris pour mettre en lumière son choix engagé de stabilité des prix à l’intention de ses clients de vente directe. « Malgré les augmentations de prix du verre, de l’ensemble des matières premières, et le contexte d’inflation, nous avons choisi de ne pas toucher aux prix de vente de 82% des références vendues au caveau, soit une quarantaine de produits », explique le directeur des Vignerons Créateurs Frédéric Senac.

C’est l’équivalent d’un volume de 3000 hl de vins, sur les 11 000 hl que conditionne la cave, qui verra sa tarification maintenue dans les 4 points de vente directe des Vignerons Créateurs. « Ces caveaux ont un statut de filiale de la cave, c’est cette structure qui assumera la perte de marge alors que la cave continuera de valoriser les vins à des prix en phase avec ses coûts de production », reprend Frédéric Senac. Plus qu’un coup de communication opportun, le directeur souligne que cette stratégie répond à une logique essentielle de maintien de sa clientèle la plus précieuse et la plus fidèle, qui se déplace pour acheter dans ses caveaux.

« Dans le contexte actuel, ce sont les segments d’entrée et cœur de gamme qui souffrent le plus des augmentations de coûts de production, avec des consommateurs très attentifs au prix et pas nécessairement enclins à payer trop cher des vins qui ne sont pas un produit de 1ère nécessité. C’est une contribution au maintien de pouvoir d’achat de cette clientèle essentielle », ajuste Frédéric Senac. Les caveaux de vente des Vignerons Créateurs continuent donc de proposer un ensemble de références allant de 4 à 20€ par bouteille en prix de vente au client. « Il est clair que nous ne visons pas une rentabilité extraordinaire pour cette filiale des caveaux, mais le plus important réside toujours dans leur rôle fédérateur et le maintien de leur dynamique de fréquentation », abonde le directeur du groupe coopératif.