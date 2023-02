Quel matériel viticole éligible aux aides à l’investissement contre les aléas climatiques ?

C

e 13 février, FranceAgriMer a ouvert son dispositif d’aide des investissements permettant d’améliorer la résilience des exploitations agricoles face au gel, à la grêle, la sécheresse, le vent ou les tempêtes. 20 millions d’euros sont disponibles.

Mis à part pour les équipements destinés à lutter contre la sécheresse, le dispositif est réservé aux demandeurs disposant d’une assurance risque climatique. Une attestation signée par l’assureur est requise.

La liste du matériel éligible est disponible en annexes de ce document. On y retrouve des stations météo, des chaudières, des éoliennes, des bâches antigel, des filets paragrêle, des asperseurs, des systèmes de goutte-à-goutte, du matériel de fertirrigation, d’ombrage, ou de recyclage de l’eau.

Le montant minimal des dépenses est fixé à 2000 € et le plafond de dépenses éligibles à 40 000 € HT par demande pour les exploitations et de 150 000 € HT pour les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) et associations syndicales (ASA).

40 % du coût de l’équipement

« Le taux de l’aide est fixé à 40 % du coût HT des investissements éligibles pour les équipements du point II de l’annexe de la décision, avec un taux de base majoré de 10 points pour les nouveaux installés ou jeunes agriculteurs détenant au moins 20 % du capital social. Même chose pour les demandes portées par les CUMA » précise FranceAgriMer.

Les viticulteurs souhaitant investir doivent remplir un dossier en ligne et présenter des devis détaillés avant le 31 décembre 2023.