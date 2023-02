Il y a 110 ans, la France était présidée par un... vigneron

Ã

Élu du 17 février 1906 au 17 février 1913 à la présidence de la troisième république, Armand Fallières aura laissé à la postérité un bon mot (adressé à son successeur, Raymond Poincaré : « la place n’est pas mauvaise, mais il n’y a pas d’avancement. ») et un poème vigneron (selon la tradition, voir encadré). Il faut dire que ce natif de Mézin (Lot-et-Garonne) était vigneron et ne comptait pas cesser son activité malgré ses charges nationales. « Toute la France entend alors parler de son clos du Loupillon : quand vient la saison des vendanges, le président quitte l’Élysée pour cueillir ses grappes » rapporte Bruno Fuligni, dans La Folle Histoire : les Gourmands Mémorables (éditions Prisma, 2015) et deuxième numéro de la revue 12°5 (publié en 2017), ajoutant que « le coup de génie d’Armand de Fallières sera de ne pas vouloir changer ses habitudes : présidence de la République ou pas. Sans conseillers en communication ni agences ruineuses de fabricants d’image, le Président Fallières forge sa légende en étant lui-même. »

Si son septennat est marqué en 1907 par la signature en août de la triple entente entre la France, la Grande-Bretagne et la Russie, cette année marque pour le vignoble une crise particulièrement douloureuse. Dans le Midi, la gestion gouvernementale des révoltes de 1907 laisse un souvenir violent : Armand de Fallières laisse le champ à Georges Clémenceau, chef du gouvernement et ministre de l’Intérieur, pour mater la situation insurrectionnelle qui gonfle dans le Languedoc, face à la surproduction. Si le « premier flic de France » est critiqué pour sa gestion violente des manifestations, le président vigneron est également pris à partie pour sa passivité calculée. Il est ainsi tourné en dérision sur une carte postale le caricaturant en tonneau : « ne venez pas me dire que l’on fraude les vins du Loupillon ! » À l’époque, d’autres caricatures le montrent en Bacchus et déclinaisons alcooliques, transformant le clos Loupillon en Roupillon.

Du bordeaux dans le Lot-et-Garonne

N'ayant pas réussi à abolir la peine de mort (mais ayant usé de la grâce présidentielle), Armand de Fallières n’a pas réussi à faire infléchir la délimitation de la production des vins de Bordeaux. Souhaitant que le Lot-et-Garonne y soit inclus, il a dû se faire à une restriction au seul département de Gironde en 1911.

Se retirant de la vie politique après 1913, le président-vigneron aura eu une longue carrière politique : maire, conseiller général et député de Nérac, également sénateur et président du Sénat, successivement ministre de l'Intérieur et des Cultes, des Affaires étrangères, de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, de l'Intérieur, de la Justice… Il disparaît le 22 juin 1931 à Mézin.