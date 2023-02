"Spéculation et indisponibilités" en soutien plus qu’handicap des grands crus de Bourgogne

S

i l’on dit que les arbres ne touchent pas le ciel, il semble que les vins de Bourgogne soient bien décidés à aller gratter toujours plus haut la stratosphère avec leurs poussées tarifaires. La Bourgogne reste l’origine de vin la plus demandée dans le monde d’après 42 % des 625 acheteurs et distributeurs de vins fins membres du réseau britannique Liv-Ex (répartis dans 44 pays et sondés en novembre 2022). Présentée comme un « baromètre de l’état du marché » par ses analystes anglais, cette étude souligne que « les petits rendements et les sorties réduites couplés à une forte demande sont les raisons » de cet intérêt soutenu, dopé par « la spéculation et le manque de disponibilité ». Logiquement, l’étiquette de vin la plus cotée est le Domaine de la Romanée Conti.

Si l’essentiel des sondés prévoient de nouvelles hausses généralisées des prix pour les vins fins sur le marché secondaire en 2023, certains (14 %) prédisent « une correction de prix pour les bourgognes, notamment sur les marques les plus spéculatives, comme les prix ne sont pas soutenables sur le long termes ».

Champagnes millésimés

Les vins de Champagne sont aussi très cotés pour 2023, avec 40 % des sondés indiquant qu’ils sont très recherchés. « La majorité notant la réduction des disponibilités et la forte demande sur les champagnes millésimés » indique Liv-Ex, pointant que « les champagnes sont d’un bon rapport qualité-prix par rapport à d’autres vins. Avec des croissances substantielles pour les valorisations ». Parmi les marques les plus cotées est notamment cité Dom Pérignon.

Pour les bourgognes comme les champagnes, l’approvisionnement est désormais un enjeu clé pour les marchés, qui espèrent de bonnes surprises pour les mises en marché du millésime 2021 en Bourgogne.