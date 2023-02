Canicule, gel, grêle… Participez à la masterclass pour prévenir les aléas climatiques du vignoble

Canicule, gel, sécheresse, tempête, grêle, orages… Il n’y a pas un aléas climatique dont le risque n’augmente pas actuellement, pesant toujours plus sur le vignoble et le moral des vignerons. Une formation complète vous propose de mieux appréhender et lutter contre ces risques.

Par La rédaction de Vitisphere Le 31 janvier 2023

Le cycle de visioconférences vous propose de faire le point sur l'enjeu clé de ces prochaines années. - crédit photo : DR

