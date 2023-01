Le Féret à la relance comme référence numérique des vins de Bordeaux

D

epuis 1850, la maison d’édition Féret a publié à 19 reprises son célèbre guide Bordeaux et ses Vins, « considéré comme la plus vaste source d’information au monde sur les vins de Bordeaux », vante un communiqué. Communément désigné sous le simple ‘le Féret’, ce guide fait en effet office de bible pour qui veut connaître la région viticole bordelaise et ses propriétés. Numérisation de la société moderne oblige, Féret entend à présent étendre sa place vers le terrain digital et faire de son nom la référence numérique pour la connaissance des vins de Bordeaux.

C’était en effet le cap fixé par Stéphane Zittoun, lorsqu’il a racheté la maison d’éditions en 2019. Cet entrepreneur spécialiste du marketing numérique entendait faire entrer la maison d’éditions dans l’ère moderne, grâce à la digitalisation et la sauvegarde « de la diversité des informations récoltées au fil des siècles », poursuit le communiqué de la maison d’édition. Alors que la 20ème édition de son guide est prévue pour 2023, la maison d’éditions y adjoindra une version numérique devenant un véritable support commercial pour les producteurs qui y seront référencés.

Fiches techniques

Ouvert à tous, ce référencement numérique se décompose en trois formules, dont 2 payantes qui ouvrent à des services connexes et complémentaires, comme la construction de fiches techniques, leur traduction en plusieurs langues ou la communication en temps réel de médailles et distinctions. Le producteur saisit une seule fois l’ensemble des informations demandées par une interface ergonomique, et la maison d’édition bordelaise promet de faire le reste, prévenant même « l’envoi systématique des mises à jour aux contacts (particuliers, cavistes, négociants, importateurs...) via un carnet d’adresses personnel et sécurisé », valide un communiqué.

« Pour les négociants, courtiers et cavistes, c'est l'assurance d'avoir une information à jour, validée et certifiée. Pour les acheteurs internationaux, au-delà de ces garanties, c'est la possibilité de choisir la langue de leur choix. Pour tout amateur de vin c’est une bible d’informations disponibles gracieusement à portée de clic », promet le communiqué de la maison d’éditions. Lancement prévu en 2023.